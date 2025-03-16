Пиастри: хорошо, что я учился, как ездить задом на тракторе на ферме Джереми Кларксона

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри шутливо объяснил, что позволило ему выбраться из травяной зоны безопасности, куда он вылетел после начала дождя по ходу гонки Гран-при Австралии. В конечном счёте Пиастри удалось продолжить гонку и набрать два очка благодаря финишу на девятой позиции.

«Я просто старался остаться в гонке. Попробовал поехать вперёд, но не мог. Хорошо, что во время межсезонья я потратил некоторое время на то, чтобы научиться, как ездить задом на тракторе на ферме Джереми Кларксона. Думаю, сегодня это оказалось полезно! Я просто старался вернуть самого себя в гонку», — приводит слова Пиастри Motorsport.