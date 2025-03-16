Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: хорошо, что я учился, как ездить задом на тракторе на ферме Джереми Кларксона

Пиастри: хорошо, что я учился, как ездить задом на тракторе на ферме Джереми Кларксона
Комментарии

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри шутливо объяснил, что позволило ему выбраться из травяной зоны безопасности, куда он вылетел после начала дождя по ходу гонки Гран-при Австралии. В конечном счёте Пиастри удалось продолжить гонку и набрать два очка благодаря финишу на девятой позиции.

«Я просто старался остаться в гонке. Попробовал поехать вперёд, но не мог. Хорошо, что во время межсезонья я потратил некоторое время на то, чтобы научиться, как ездить задом на тракторе на ферме Джереми Кларксона. Думаю, сегодня это оказалось полезно! Я просто старался вернуть самого себя в гонку», — приводит слова Пиастри Motorsport.

Материалы по теме
Оскар Пиастри: мне некого винить, кроме самого себя
Материалы по теме
Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага!
Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android