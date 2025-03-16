«Рейсинг Буллз» высказались о провале с тактикой Цуноды и аварии Хаджара до старта

Руководитель команды «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис высказался об итогах Гран-при Австралии, который для французского пилота Исака Хаджара завершился уже на прогревочном круге после аварии, а Юки Цунода после неудачного тактического решения закончил на 12-й позиции, за пределами очковой зоны.

«Разочаровывающий результат на фоне очень сильного уикенда. Юки очень хорошо вёл гонку, пока не вернулся дождь. Не буду таить, мы ошиблись в последнем решении и это стоило нам очень дорого. а это мы приносим извинения Юки, ставка на то, чтобы не зазывать его в боксы не оправдалась, но это часть сурового автоспорта.

Есть только один способ улучшить ситуацию — работать сообща, как команда и вернуться сильнее. Что касается Хаджара, то он извлечёт из этого урок и превратит своё разочарование в позитивную энергию для следующей гонки. Мы поддержим его в течение нескольких следующих дней, чтобы не позволить этой ситуации омрачить все позитивные моменты, которые мы получили от этого уикенда», — приводит слова Лорана Мекиса пресс-служба команды.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.