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«Рейсинг Буллз» высказались о провале с тактикой Цуноды и аварии Хаджара до старта

«Рейсинг Буллз» высказались о провале с тактикой Цуноды и аварии Хаджара до старта
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Руководитель команды «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис высказался об итогах Гран-при Австралии, который для французского пилота Исака Хаджара завершился уже на прогревочном круге после аварии, а Юки Цунода после неудачного тактического решения закончил на 12-й позиции, за пределами очковой зоны.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Разочаровывающий результат на фоне очень сильного уикенда. Юки очень хорошо вёл гонку, пока не вернулся дождь. Не буду таить, мы ошиблись в последнем решении и это стоило нам очень дорого. а это мы приносим извинения Юки, ставка на то, чтобы не зазывать его в боксы не оправдалась, но это часть сурового автоспорта.

Есть только один способ улучшить ситуацию — работать сообща, как команда и вернуться сильнее. Что касается Хаджара, то он извлечёт из этого урок и превратит своё разочарование в позитивную энергию для следующей гонки. Мы поддержим его в течение нескольких следующих дней, чтобы не позволить этой ситуации омрачить все позитивные моменты, которые мы получили от этого уикенда», — приводит слова Лорана Мекиса пресс-служба команды.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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