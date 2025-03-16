Антонелли: не могу жаловаться на то, как прошла моя дебютная гонка в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на четвёртой позиции. Эта гонка была дебютной для Антонелли в Формуле-1.

«Это была невероятно насыщенная гонка. Условия были очень сложными. Сегодня мы столкнулись с множеством разных вариантов погодных условий, но. думаю, мы хорошо отработали, как команда. Я доволен тем, как мы справились с ситуацией с начала и до конца, а финишировать на четвёртой позиции при старте с 16-й — это позитивный исход. Я не могу жаловаться на то, как прошла моя дебютная гонка в Формуле-1. Было здорово видеть Джорджа Расселла на подиуме. Пусть, у нас и не было темпа, чтобы побороться с «Маклареном», всегда приятно получить награду на подиуме.

Весь уикенд для меня стал колоссальным опытом. Вылет из первого сегмента квалификации после вчерашнего повреждения днища был разочаровывающим. Однако сегодня вернуться в борьбу и испытать так много всего в одной гонке полезно для меня. У нас был сильный первый уикенд, так что я с нетерпением жду возможности развить успех в Китае на следующей неделе», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.