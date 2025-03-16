Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф высказался о прорыве Антонелли с 16-го места на 4-е и отставании от «Макларена»

Вольф высказался о прорыве Антонелли с 16-го места на 4-е и отставании от «Макларена»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Австралии, в котором Джордж Расселл финишировал на третьей позиции, а дебютант Формулы-1 Андреа Кими Антонелли пришёл к финишу на четвёртом месте.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Оба пилота отлично поработали сегодня в сложных условиях. Джордж провёл великолепную и контролируемую гонку, чтобы финишировать на подиуме, в то время, как Кими продемонстрировал большую зрелость в дополнение к скорости, о которой мы знали, чтобы пробиться с 16-й позиции на четвёртую. Команда отлично провела гонку и показала хорошие результаты в работе с машинами. Мы видели, как многим пилотам не удалось добраться до финиша, а другие команды не смогли воспользоваться представившимися возможностями, поэтому мы можем быть довольны нашим воскресеньем.

«Макларены» сегодня были невероятно быстры. Мы знаем, что нам нужно найти больше скорости, чтобы иметь возможность бросить им вызов в стандартных условиях. Однако мы явно сделали шаг вперёд за зиму, что может нас воодушевить. Оба пилота хорошо поработали вместе, машина отвечает на их действия и у нас есть надёжная платформа для развития. Мы с нетерпением ждём следующие выходные на трассе в Китае", — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Материалы по теме
Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага!
Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android