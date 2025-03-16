Вольф высказался о прорыве Антонелли с 16-го места на 4-е и отставании от «Макларена»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Австралии, в котором Джордж Расселл финишировал на третьей позиции, а дебютант Формулы-1 Андреа Кими Антонелли пришёл к финишу на четвёртом месте.

«Оба пилота отлично поработали сегодня в сложных условиях. Джордж провёл великолепную и контролируемую гонку, чтобы финишировать на подиуме, в то время, как Кими продемонстрировал большую зрелость в дополнение к скорости, о которой мы знали, чтобы пробиться с 16-й позиции на четвёртую. Команда отлично провела гонку и показала хорошие результаты в работе с машинами. Мы видели, как многим пилотам не удалось добраться до финиша, а другие команды не смогли воспользоваться представившимися возможностями, поэтому мы можем быть довольны нашим воскресеньем.

«Макларены» сегодня были невероятно быстры. Мы знаем, что нам нужно найти больше скорости, чтобы иметь возможность бросить им вызов в стандартных условиях. Однако мы явно сделали шаг вперёд за зиму, что может нас воодушевить. Оба пилота хорошо поработали вместе, машина отвечает на их действия и у нас есть надёжная платформа для развития. Мы с нетерпением ждём следующие выходные на трассе в Китае", — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.