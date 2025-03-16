Антонелли стал лишь шестым дебютантом в истории, финишировавшим в топ-5 в первой гонке

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал лишь шестым дебютантом, которому удалось финишировать в топ-5 по итогам первой в карьере гонке в Формуле-1.
Ранее такого успеха добивались пять гонщиков — Жак Вильнёв в составе «Уильямса» финишировал вторым в 1996 году, такой же результат показал Кевин Магнуссен в составе «Макларена» в 2014 году. Льюис Хэмилтон дебютный Гран-при в 2007 году завершил на третьей позиции, ещё два пилота финишировали в первом для себя Гран-при на пятом месте — Марк Уэббер в составе «Минарди» в 2002 году и Фелипе Наср в 2015 году. Примечательно, что все эти результаты были показаны на Гран-при Австралии.
Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
- 16 марта 2025
-
14:13
-
14:12
-
13:46
-
13:28
-
13:22
-
13:15
-
13:11
-
13:03
-
12:32
-
12:16
-
12:14
-
12:10
-
12:07
-
12:01
-
11:44
-
11:36
-
11:28
-
11:25
-
11:22
-
11:16
-
11:16
-
11:11
-
11:09
-
10:26
-
10:21
-
10:16
-
10:11
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:31
-
09:30
-
09:26
-
09:04
-
08:27