Антонелли стал лишь шестым дебютантом в истории, финишировавшим в топ-5 в первой гонке

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал лишь шестым дебютантом, которому удалось финишировать в топ-5 по итогам первой в карьере гонке в Формуле-1.

Ранее такого успеха добивались пять гонщиков — Жак Вильнёв в составе «Уильямса» финишировал вторым в 1996 году, такой же результат показал Кевин Магнуссен в составе «Макларена» в 2014 году. Льюис Хэмилтон дебютный Гран-при в 2007 году завершил на третьей позиции, ещё два пилота финишировали в первом для себя Гран-при на пятом месте — Марк Уэббер в составе «Минарди» в 2002 году и Фелипе Наср в 2015 году. Примечательно, что все эти результаты были показаны на Гран-при Австралии.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.