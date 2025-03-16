Хэмилтон — после финиша Гран-при Австралии: я хотя бы очко получил. Я же получил?

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон после финиша Гран-при Австралии в интервью не был уверен, что получил зачётный балл по итогам гонки. Семикратный чемпион мира закончил гонку на десятой позиции и заработал одно очко в личном зачёте чемпионата мира.

«Я хотя бы очко получил. Я же получил его?» — сказал Хэмилтон во время интервью, уточнив у окружающих, действительно ли он финишировал в десятке.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.