Хэмилтон — после финиша Гран-при Австралии: я хотя бы очко получил. Я же получил?
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон после финиша Гран-при Австралии в интервью не был уверен, что получил зачётный балл по итогам гонки. Семикратный чемпион мира закончил гонку на десятой позиции и заработал одно очко в личном зачёте чемпионата мира.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
«Я хотя бы очко получил. Я же получил его?» — сказал Хэмилтон во время интервью, уточнив у окружающих, действительно ли он финишировал в десятке.
Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
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