Хельмут Марко назвал главную проблему болида «Ред Булл» в 2025 году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечталениями от Гран-при Австралии, в котором Макс Ферстаппен финишировал вторым, а Лиам Лоусон не добрался до финиша. Марко отметил, что австрийская команда страдает от повышенного в сравнении с соперниками износа шин.

«Мы можем сражаться с «Макларенами» на протяжении шести-восьми кругов. после чего наши шины изнашиваются намного больше, чем у них. Это главная проблема, над которой нужно работать. Но несмотря на сложные условия, машины безопасности и прочее, Макс был в борьбе. Думаю, на последних шести кругах он был быстрее, но обгон был невозможен, так что он пытался вынудить Ландо ошибиться. Этого не случилось, но мы всё равно удовлетворены результатом. Нас ждёт сложный сезон», — сказал Марко в эфире Viaplay.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.