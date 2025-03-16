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Хельмут Марко назвал главную проблему болида «Ред Булл» в 2025 году

Хельмут Марко назвал главную проблему болида «Ред Булл» в 2025 году
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечталениями от Гран-при Австралии, в котором Макс Ферстаппен финишировал вторым, а Лиам Лоусон не добрался до финиша. Марко отметил, что австрийская команда страдает от повышенного в сравнении с соперниками износа шин.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Мы можем сражаться с «Макларенами» на протяжении шести-восьми кругов. после чего наши шины изнашиваются намного больше, чем у них. Это главная проблема, над которой нужно работать. Но несмотря на сложные условия, машины безопасности и прочее, Макс был в борьбе. Думаю, на последних шести кругах он был быстрее, но обгон был невозможен, так что он пытался вынудить Ландо ошибиться. Этого не случилось, но мы всё равно удовлетворены результатом. Нас ждёт сложный сезон», — сказал Марко в эфире Viaplay.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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