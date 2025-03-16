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«Этот уикенд — не показатель». Хорнер не стал винить Лоусона за аварию в Австралии

«Этот уикенд — не показатель». Хорнер не стал винить Лоусона за аварию в Австралии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление новозеландского новобранца команды Лиама Лоусона на Гран-при Австралии. Напомним, Лоусон не сумел добраться до финиша гонки.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Для него это был сложный уикенд. Мы внесли изменения в настройки, повысили уровень прижимной силы, на этой трассе сложно обгонять. Мы рискнули оставить его на трассе на сликах, потому что он был далеко за пределами очковой зоны, и мы подумали в этот момент, что стоит рискнуть, вдруг получится.

Но это произошло как раз в тот момент, когда дождь усилился, так что его трудно винить за аварию. Думаю, Лоусон может извлечь и позитивный момент — он показал второе лучшее время круга на сухих шинах. Учитывая этот позитивный момент, стоит предположить, что его темп на самом деле не так уж и плох.

Следующий уикенд будет сложным для Лиама, потому что его ждёт спринт на трассе, на которой он раньше не выступал. Но он вынослив и он справится. Этот же уикенд не был показателен с точки зрения того, на что он способен», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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