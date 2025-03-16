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«Оставь меня, пожалуйста». Хэмилтон повздорил с инженером на Гран-при Австралии

«Оставь меня, пожалуйста». Хэмилтон повздорил с инженером на Гран-при Австралии
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон во время Гран-при Австралии, первой гонки в составе итальянской команды, повздорил со своим новым гоночным инженером,Рикардо Адами. Причиной стало неиспользование Хэмилтоном кнопки «K1», которая повышает мощность двигателя, переводя его в обгонный режим.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

Льюис Хэмилтон: Дай знать, где я медленный. У меня проблемы с управляемостью, машина не откликается.

Рикардо Адами: Повороты 11 и 12. Ты можешь использовать К1, как только будешь ближе.

ЛХ: Оставь меня, пожалуйста.

РА: «К1» доступна.

ЛХ: Да, я знаю, оставь меня!

Чуть позже Хэмилтоон отреагировал негативно на ещё один совет от Адами: «Пожалуйста, оставьте меня в покое! Просто оставьте меня с DRS. Это не проблема!»

Позднее Адами снова попросил Хэмилтона использовать обгонную кнопку.

РА: Попробуй удержать «К1». Просто для тренировки. Я знаю, что это сложно.

ЛХ: Я недостаточно близок! Как только приближусь, я сделаю это.

Кроме того, Хэмилтон и Адами не поняли друг друга относительно информации о погодных условиях. По словам Хэмиотона по радио, он ожидал меньшего количества дождя, что позднее подвтердил и в послегоночном интервью.

Хэмилтон по итогам гонки финишировал на десятой позиции.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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