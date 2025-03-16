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«Он был непреклонен». Сайнс после схода в Австралии помогал «Уильямсу» со стратегией

«Он был непреклонен». Сайнс после схода в Австралии помогал «Уильямсу» со стратегией
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что испанский гонщик команды Карлос Сайнс после своего схода помогал с работой со стратегией на капитанском мостике.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Решения по пит-стопам были точными, а стратегия — отличной. Один момент, который стоит отметить по стратегии — у нас был дополнительный стратег в сегодняшней гонке, Карлос Сайнс. Его понимание происходящего было невероятно полезным в момент перехода на промежуточные шины. Вы могли видеть, как некоторые команды не могли принять решение, но Карлос был непреклонен. «Вы просто не выживете в последних поворотах», — сказал он нам. И он был абсолютно прав», — приводит слова Джеймса Ваулза Motorsport.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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