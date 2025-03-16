Фернандо Алонсо назвал причину своей аварии на Гран-при Австралии

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал собственную аварию на Гран-при Австралии Формулы-1.

«Сегодня была непростая гонка на мокрой трассе, и мне в итоге немного не повезло. Я сражался внутри первой десятки, и было ощущение, что мы вполне на уровне тех, кто вокруг. Я проехал шестой поворот по точно такой же траектории, как и прежде, но там оказался гравий, из-за чего я потерял контроль над машиной.

У нашего автомобиля есть слабые места, с которыми нам надо поработать, но если бы сможем хорошо отрабатывать гоночные уикенды, то, похоже, мы в состоянии набирать очки в этом сезоне. Мы получим новый шанс на следующей неделе в Китае", — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».