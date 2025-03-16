«Просто ужасный уикенд». Лоусон — о слабом темпе и аварии на Гран-при Австралии

Новозеландский гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии Формулы-1, где он в итоге попал в аварию.

«Весь уикенд получился ужасным. Сегодня мы были слишком медленными в начале, а потом решили рискнуть. Это почти сработало, но в итоге нет. При старте с пит-лейна было нелегко, у нас просто не было темпа на первом отрезке на промежуточных шинах. У нас были слишком серьёзные проблемы с передними колёсами, так что мы детально всё проанализируем.

На сликах мы были довольно конкурентоспособны пару кругов, а потом снова пошёл дождь. Мы решили использовать шанс остаться на «медиуме» и надеялись, что половина трассы останется сухой. Знали, что на третьем секторе всё плохо, но думали, что первый останется суше, так что рискнули, однако дождь усилился. В этот момент я перестал атаковать, потому что было слишком мокро. Я просто пытался остаться на трассе.

Это был просто ужасный уикенд, в целом — постоянная проблема. Но мы многое изучили. За это я благодарен и теперь с нетерпением жду Китая для перезагрузки", — приводит слова Лоусона пресс-служба «Ред Булл».