«Душераздирающе». Хорнер высказался о сходе Исака Хаджара ещё до старта Гран-при Австралии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о сходе пилота второй команды австрийского концерна, «Рейсинг Буллз», Исака Хаджара на Гран-при Австралии. Хаджар разбил машину ещё на прогревочном круге до старта гонки.

«Было душераздирающе видеть его таким опустошённым в его первый Гран-при. Думаю, ему нужно постараться извлечь позитив, когда он будет размышлять об этом уикенде. Он хорошо выступил в тренировках и квалификации. Вы забываете, что эти парни на самом деле всего лишь дети, и, очевидно, сегодня у него было много эмоций, но я думаю, если отбросить все это, то он может извлечь из этих выходных массу позитива, а его ждёт ещё много ярких дней», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.