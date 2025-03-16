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«Душераздирающе». Хорнер высказался о сходе Исака Хаджара ещё до старта Гран-при Австралии

«Душераздирающе». Хорнер высказался о сходе Исака Хаджара ещё до старта Гран-при Австралии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о сходе пилота второй команды австрийского концерна, «Рейсинг Буллз», Исака Хаджара на Гран-при Австралии. Хаджар разбил машину ещё на прогревочном круге до старта гонки.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Было душераздирающе видеть его таким опустошённым в его первый Гран-при. Думаю, ему нужно постараться извлечь позитив, когда он будет размышлять об этом уикенде. Он хорошо выступил в тренировках и квалификации. Вы забываете, что эти парни на самом деле всего лишь дети, и, очевидно, сегодня у него было много эмоций, но я думаю, если отбросить все это, то он может извлечь из этих выходных массу позитива, а его ждёт ещё много ярких дней», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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