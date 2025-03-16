Пиастри высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Австралии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о применении командной тактики британской командой во время Гран-при Австралии. Пиастри, будучи вторым, получил указание из боксов сохранять позиции и не атаковать Ландо Норриса.

Напомним, Пиастри после ошибки лишился подиума и закончил гонку лишь на девятой позиции.

«Думаю, сегодняшняя гонка прошла в экстремальных обстоятельствах. Мы были всё ближе к появлению сухой траектории, при этом не зная, пойдёт ли снова дождь. Я поговорю с командой, постараюсь лучше понять их ход мысли, но, знаете, по-моему ясно, что подобного рода решения могут поступать в обе стороны», — приводит слова Пиастри Motorsport.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.