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Обнаружена параллель между сезоном-2025 Норриса и чемпионским сезоном Хаккинена

Обнаружена параллель между сезоном-2025 Норриса и чемпионским сезоном Хаккинена
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Пользователи социальных сетей провели параллель между нынешним сезоном для пилота «Макларена», британца Ландо Норриса и победным сезоном 1998 года двукратного чемпиона мира, финского гонщика Мики Хаккинена.

Оба пилота выиграли финальную гонку предыдущего сезона — Норрис одержал победу на Гран-при Абу-Даби 2024 года, а Хаккинен выиграл Гран-при Европы 1997 года. Оба после этого выиграли первую гонку следующего сезона — Хаккинен этап в австралии в 1999-м, а Норрис — сегодняшнюю гонку в Мельбурне.

Хаккинен в 1998 году впервые в карьере стал чемпионом мира, а в следующем, 199-м, закрепил успех, выиграв второй титул.

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