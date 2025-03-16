Обнаружена параллель между сезоном-2025 Норриса и чемпионским сезоном Хаккинена

Пользователи социальных сетей провели параллель между нынешним сезоном для пилота «Макларена», британца Ландо Норриса и победным сезоном 1998 года двукратного чемпиона мира, финского гонщика Мики Хаккинена.

Оба пилота выиграли финальную гонку предыдущего сезона — Норрис одержал победу на Гран-при Абу-Даби 2024 года, а Хаккинен выиграл Гран-при Европы 1997 года. Оба после этого выиграли первую гонку следующего сезона — Хаккинен этап в австралии в 1999-м, а Норрис — сегодняшнюю гонку в Мельбурне.

Хаккинен в 1998 году впервые в карьере стал чемпионом мира, а в следующем, 199-м, закрепил успех, выиграв второй титул.