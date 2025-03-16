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Ландо Норрис впервые в карьере стал лидером в личном зачёте чемпионата мира

Ландо Норрис впервые в карьере стал лидером в личном зачёте чемпионата мира
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис после победы на Гран-при Австралии 2025 года стал лидером чемпионата мира. Норрис возглавил личный зачёт впервые в карьере.

Напомним, свою первую победу Ландо одержал в 2024 году, однако в прошлом сезоне на протяжении всего чемпионата лидировал нидерландский пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, установивший рекорд по продолжительности лидирования в чемпионате.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

Макс лидировал в личном зачёте на протяжении 1029 дней с победы 22 мая 2022 года на Гран-при Испании.

Напомним, Ферстаппен на Гран-при Австралии финишировал вторым, третьим к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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