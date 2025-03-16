Ландо Норрис впервые в карьере стал лидером в личном зачёте чемпионата мира

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис после победы на Гран-при Австралии 2025 года стал лидером чемпионата мира. Норрис возглавил личный зачёт впервые в карьере.

Напомним, свою первую победу Ландо одержал в 2024 году, однако в прошлом сезоне на протяжении всего чемпионата лидировал нидерландский пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, установивший рекорд по продолжительности лидирования в чемпионате.

Макс лидировал в личном зачёте на протяжении 1029 дней с победы 22 мая 2022 года на Гран-при Испании.

Напомним, Ферстаппен на Гран-при Австралии финишировал вторым, третьим к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.