Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё в порядке, мам». Норрис отреагировал на переживания матери за Оскара Пиастри

«Всё в порядке, мам». Норрис отреагировал на переживания матери за Оскара Пиастри
Аудио-версия:
Комментарии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис в комнате охлаждения, наблюдая вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом за лучшими моментами первой гонки сезона-2025, Гран-при Австралии, отреагировал на искренние переживания своей матери, Циски Норрис, за его напарника Оскара Пиастри.

Циска Норрис испытала неподдельные эмоции в момент ошибки Пиастри в предпоследнем повороте трассы в Мельбурне в момент усиления дождя.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Всё в порядке, мам», — сказал Норрис в комнате охлаждения.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

Напомним, Норрис одержал победу в Гран-при Австралии, Ферстаппен на Гран-при Австралии финишировал вторым, третьим к финишу пришёл Расселл. Пиастри после своей ошибки откатился в хвост пелотона, но сумел прорваться, правда, лишь до девятой позиции.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android