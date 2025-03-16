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«Всё в порядке, мам». Норрис отреагировал на переживания матери за Оскара Пиастри

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис в комнате охлаждения, наблюдая вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом за лучшими моментами первой гонки сезона-2025, Гран-при Австралии, отреагировал на искренние переживания своей матери, Циски Норрис, за его напарника Оскара Пиастри.

Циска Норрис испытала неподдельные эмоции в момент ошибки Пиастри в предпоследнем повороте трассы в Мельбурне в момент усиления дождя.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Всё в порядке, мам», — сказал Норрис в комнате охлаждения.

Напомним, Норрис одержал победу в Гран-при Австралии, Ферстаппен на Гран-при Австралии финишировал вторым, третьим к финишу пришёл Расселл. Пиастри после своей ошибки откатился в хвост пелотона, но сумел прорваться, правда, лишь до девятой позиции.