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Габриэл Бортолето объяснил свой сход на Гран-при Австралии

Габриэл Бортолето объяснил свой сход на Гран-при Австралии
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Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал итоги Гран-при Австралии. Бортолето в гонке не сумел добраться до финиша.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«К сожалению, гонка не закончилась так, как мы надеялись. Досадно, ведь до этого момента всё шло довольно хорошо. Как только закончился период сейфти-кара, я оказался в самом конце и попробовал отыграться, но коснулся бордюра в итоге оказался в стене. Мы знали, что в таких условиях может произойти всё что угодно. Мы выложились по максимуму, но атаковали слишком сильно.

С другой стороны, я рад за Нико и команду, которые сегодня набрали очки. Все этого заслужили, как на трассе, так и в нашей штаб-квартире в Хинвиле. В целом, я думаю, можно с уверенностью сказать, что мой дебютный уикенд прошёл хорошо, если не считать инцидента в гонке, особенно учитывая мой вчерашний результат в квалификации. В этот уикенд я продолжал учиться, знакомиться с командой. Теперь я намерен продолжать работать и прибавлять в преддверии гонки в Китае на следующей неделе», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.

Напомним, Норрис одержал победу в Гран-при Австралии, Ферстаппен на Гран-при Австралии финишировал вторым, третьим к финишу пришёл Расселл. Пиастри после своей ошибки откатился в хвост пелотона, но сумел прорваться, правда, лишь до девятой позиции.

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