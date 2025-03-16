Габриэл Бортолето объяснил свой сход на Гран-при Австралии

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал итоги Гран-при Австралии. Бортолето в гонке не сумел добраться до финиша.

«К сожалению, гонка не закончилась так, как мы надеялись. Досадно, ведь до этого момента всё шло довольно хорошо. Как только закончился период сейфти-кара, я оказался в самом конце и попробовал отыграться, но коснулся бордюра в итоге оказался в стене. Мы знали, что в таких условиях может произойти всё что угодно. Мы выложились по максимуму, но атаковали слишком сильно.

С другой стороны, я рад за Нико и команду, которые сегодня набрали очки. Все этого заслужили, как на трассе, так и в нашей штаб-квартире в Хинвиле. В целом, я думаю, можно с уверенностью сказать, что мой дебютный уикенд прошёл хорошо, если не считать инцидента в гонке, особенно учитывая мой вчерашний результат в квалификации. В этот уикенд я продолжал учиться, знакомиться с командой. Теперь я намерен продолжать работать и прибавлять в преддверии гонки в Китае на следующей неделе», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.

Напомним, Норрис одержал победу в Гран-при Австралии, Ферстаппен на Гран-при Австралии финишировал вторым, третьим к финишу пришёл Расселл. Пиастри после своей ошибки откатился в хвост пелотона, но сумел прорваться, правда, лишь до девятой позиции.