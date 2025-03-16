Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс объяснил, с чем был связан его сход в гонке Гран-при Австралии, а также подтвердил, что потом помогал команде с работой со стратегией на капитанском мостике.

«Прежде всего я хочу от всего сердца поздравить Алекса и всю команду. Он проделал отличную работу и успешно начал сезон. Мы изучили данные и смогли быстро понять, что произошло, так что я более спокойно отношусь к сложившейся ситуации. Не вдаваясь в подробности, скажу, что это связано с переключением передач в режиме машины безопасности. Я, конечно, расстроен этим и сочувствую всем в команде. Остаток гонки пытался провести, помогая команде по радио. Поэтому рад, что смог хотя бы таким образом поучаствовать. К счастью, следующий уикенд пройдёт в Китае. Мне не терпится снова сесть за руль», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.