Три года подряд победитель Гран-при Австралии сходит с гонки в следующем сезоне Ф-1

На протяжении последних трёх лет победитель Гран-при Австралии в следующем сезоне Формулы-1 сходит с гонки.

Эта тенденция началась после того, как в 2023 году болид пилота «Феррари» Шарля Леклера зацепил гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл. В результате монегаск вылетел в гравий и сошёл с дистанции. Годом ранее Леклер на этой же трассе выиграл гонку, однако в этот раз победу праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Тем не менее в 2024 году Ферстаппен не смог завершить гонку, поскольку сошёл с дистанции из-за того, что на четвёртом круге гонки у его машины начали дымиться тормоза. Тогда победителем Гран-при стал пилот Карлос Сайнс, который на тот момент являлся гонщиком «Феррари».

Сегодня в гонке Гран-при Австралии Сайнс также сошёл с дистанции — из-за того, что попал в аварию на первом круге. А победу одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис.