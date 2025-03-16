Флавио Бриаторе: я бы не взял Льюиса Хэмилтона к себе в команду

Исполнительный советник команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе считает, что руководство итальянского коллектива «Феррари» совершило ошибку, подписав контракт с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.

«Хэмилтон добился значительных успехов в «Мерседесе», а также хорошо знаком с устройством команды и с её процессами. Я бы [на месте «Феррари»] не взял его к себе в команду.

У них и так были два сильных пилота — Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Если мы опустим блестящую маркетинговую кампанию Льюиса, то увидим, что Шарль является одним из самых быстрых и лучших пилотов в квалификационных заездах. А Карлос, как говорится, крепкий орешек. Это был отличный дуэт, но у «Феррари» были другие планы», — приводит слова Бриаторе портал GrandPrix.