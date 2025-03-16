«Это очевидно». Экклстоун объяснил, в чём заключается главная проблема «Феррари»

Бывший генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун объяснил, в чём заключается главная проблема итальянского гоночного коллектива «Феррари» в данный момент.

«Проблема [«Феррари»] не в технологиях или бюджете, а в отсутствии грамотного руководства. Это очевидно со стороны. Когда «Феррари» добивалась успеха, её возглавлял Жан Тодт, и вокруг него была сильная команда, которая отлично работала вместе», — приводит слова Экклстоуна портал GrandPrix.

Напомним, пилоты «Скудерии» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон — в рамках гонки Гран-при Австралии, которая состоялась сегодня, финишировали на восьмой и десятой позиции соответственно.