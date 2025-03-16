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Макс Ферстаппен разочарован работой «Ред Булл» в TikTok — источник

Макс Ферстаппен разочарован работой «Ред Булл» в TikTok — источник
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Раймонд Вермёлен, являющийся менеджером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сообщил должностным лицам «быков», что его подопечный разочарован деятельностью команды в социальных сетях, в особенности в TikTok.

«По центру Мельбурна ездят автобусы с изображением Макса — всё это выглядит очень круто. А потом я вижу видео в TikTok, где Макс лопает воздушные шары или что-то в этом роде, и это вообще не вяжется. Подобные видео не снимают с четырёхкратным чемпионом мира», — приводит слова Вермёлена издание Formule1.

Ранее Хельмут Марко назвал главную проблему болида «Ред Булл» в 2025 году.

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