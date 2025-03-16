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Марк Маркес победил в гонке Гран-при Аргентины, его брат Алекс — 2-й, Морбиделли — 3-й

В Термас де Рио Ондо (Аргентина) завершилась гонка второго этапа сезона-2025 серии MotoGP. Победу в ней одержал шестикратный испанский чемпион Марк Маркес («Дукати»). Его брат Алекс Маркес («Дукати») занял второе место, а итальянец Франко Морбиделли («Дукати») стал третьим.

MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:11.100 (25 кругов).

2. Алекс Маркес («Дукати») +1.362.

3. Франко Морбиделли («Дукати») +4.695.

4. Франческо Баньяя («Дукати») +5.536.

5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +7.138.

6. Жоанн Зарко («Хонда») +7.487.

7. Брэд Биндер («КТМ») +14.294.

8. Ай Огура («Априлья») +14.447.

9. Педро Акоста («КТМ») +15.646.

10. Жоан Мир («Хонда») +15.787.