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Стролл объяснил, благодаря какому решению команды пришёл к финишу 6-м в гонке ГП Австралии

Стролл объяснил, благодаря какому решению команды пришёл к финишу 6-м в гонке ГП Австралии
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии, в ходе которой он финишировал шестым.

«Это была очень сложная гонка, поэтому я очень рад, что наша команда заработала несколько важных очков. Безусловно, доволен этим результатом. С самого начала мы понимали, что самое важное — это оставаться на правильном пути и выбрать подходящий тип шин в нужный момент, и сегодня мы это сделали.

В таких меняющихся погодных условиях всегда существует баланс между риском и выгодой. Необходимо оставаться сосредоточенным и последовательным. Команда приняла отличное решение, предложив мне использовать промежуточные шины ближе к концу гонки. Наши прогнозы оказались верными, и благодаря этому мы улучшили свои позиции.

Наша машина всё ещё не на том уровне, на котором мы хотели бы её видеть, — нам следует продолжать работать над её совершенствованием. Но гораздо важнее, что сегодня мы максимально использовали все возможности», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

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