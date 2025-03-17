Ральф Шумахер упрекнул Себастьяна Феттеля после того, как тот поддержал его каминг-аут

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поддержал заявление бывшего пилота Ф-1 Ральфа Шумахера, который объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в прошлом году.

«В спорте всё ещё очень сложно совершить каминг-аут и быть принятым. Именно поэтому так важны образцы для подражания, которые обладают смелостью [сказать об этом].

Каминг-аут Ральфа был на самом деле хорошо принят в мире автоспорта. Но, конечно, автоспорт — это всё ещё спорт, где старые белые мужчины устраивают бензиновую вечеринку. Некоторые вещи по-прежнему табуированы», — приводит слова Феттеля портал GrandPrix.

Вскоре Ральф Шумахер обратил внимание на данное высказывание четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и ответил ему.

«Спасибо за высокую оценку. Однако я считаю замечание о старых белых мужчинах совершенно не соответствующим действительности. Эта формулировка очень узколобая. Для меня каминг-аут не был проблемой, и меня поддержала вся Формула-1», — написал Шумахер на своей странице в социальных сетях.