Ферстаппен рассказал о преимуществе «Макларена» перед «Ред Булл» на старте сезона

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении на Гран-при Австралии, где он показал второй результат. Победу одержал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

«Трудно обогнать «Макларен». Мы боролись с перегревом шин и их износом. Думаю, на промежуточных шинах ситуация ещё более заметна, чем на сликах. «Макларен» лучше контролировал температуру шин и довольно легко отрывался от нас, так что нам очень поможет, если мы сумеем сохранять шины в лучшем рабочем окне», — приводит слова нидерландского пилота издание F1technical.

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