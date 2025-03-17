«Слезливое шоу». Марко — о реакции Хаджара после схода ещё до старта ГП Австралии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал реакцию пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара после схода на Гран-при Австралии. Хаджар разбил машину ещё на прогревочном круге до старта гонки. Француз вернулся в паддок, не сняв шлем. Как информирует Kronen Zeitung, гонщик прослезился.

«Наблюдать за этим слезливым шоу было немного неловко», – сказал Марко.

Напомним, победителем Гран-при Австралии стал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был вторым, а том-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

Ранее о Хаджаре высказался руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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