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Брандл предположил, что чувствует Хэмилтон после дебюта на 10-м месте за «Феррари»

Брандл предположил, что чувствует Хэмилтон после дебюта на 10-м месте за «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о выступлении гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Австралии. Напомним, в Мельбурне британец продемонстрировал 10-й результат.

«Не думаю, что у Льюиса выдался особенно удачный уикенд. В «Феррари» говорят, что невероятно счастливы, но, знаете, он был восьмым на стартовой решётке, отстав от поула на девять десятых и оказавшись позади своего товарища по команде. Не думаю, что Льюис может уйти с этой гонки иначе, чем немного разочарованным», — приводит слова Брандла F1oversteer со ссылкой на Sky Sports.

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