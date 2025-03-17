«Кик-Заубер» набрал больше очков на Гран-при Австралии, чем за сезон-2024

Команда «Кик-Заубер» отличилась на первом этапе нового сезона Формулы-1, прошедшего на минувших выходных в Мельбурне (Австралия).
Гоночный коллектив набрал шесть очков за уикенд благодаря седьмому месту немца Нико Хюлькенберга в гонке, что позволило превзойти результат всего прошлого сезона, за который было набрано четыре очка.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895
3. Джордж Расселл («Мерседес») +8.481
4. Александер Албон («Уильямс») +12.773
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +15.135.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +17.413.
7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +18.423.
8. Шарль Леклер («Феррари») +19.826.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +20.448.
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.473.
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