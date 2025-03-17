Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар высказался об отце Хэмилтона, поддержавшем его после схода на ГП Австралии

Хаджар высказался об отце Хэмилтона, поддержавшем его после схода на ГП Австралии
Комментарии

Новичок «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар с благодарностью отозвался об Энтони Хэмилтоне, отце семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, который утешил его после схода на Гран-при Австралии. Хаджар разбил машину ещё на прогревочном круге до старта гонки. Француз вернулся в паддок, не сняв шлем. Энтони встретил его и приобнял, поддержав.

«Это очень много значит для меня. Он точно знал, что я чувствовал и насколько был подавлен. Он пришёл ко мне в самый неподходящий момент», – сказал Хаджар в эфире Sky Sports.

Фото: Скриншот

Ранее об Исаке высказался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Материалы по теме
«Слезливое шоу». Марко — о реакции Хаджара после схода ещё до старта ГП Австралии

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android