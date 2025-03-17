Хаджар высказался об отце Хэмилтона, поддержавшем его после схода на ГП Австралии

Новичок «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар с благодарностью отозвался об Энтони Хэмилтоне, отце семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, который утешил его после схода на Гран-при Австралии. Хаджар разбил машину ещё на прогревочном круге до старта гонки. Француз вернулся в паддок, не сняв шлем. Энтони встретил его и приобнял, поддержав.

«Это очень много значит для меня. Он точно знал, что я чувствовал и насколько был подавлен. Он пришёл ко мне в самый неподходящий момент», – сказал Хаджар в эфире Sky Sports.

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Ранее об Исаке высказался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

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