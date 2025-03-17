The Race назвал лучшего пилота Гран-при Австралии, Хэмилтон — 12-й

Издание The Race представило свой рейтинг выступлений пилотов Формулы-1 на Гран-при Австралии, состоявшемся на минувших выходных в Мельбурне.
Рейтинг лучших пилотов Гран-при Австралии по версии The Race:
1. Алекс Албон («Уильямс»);
2. Ландо Норрис («Макларен»);
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);
4. Джордж Расселл («Мерседес»);
5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»);
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»);
7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»);
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»);
9. Оскар Пиастри («Макларен»);
10. Пьер Гасли («Альпин»);
11. Шарль Леклер («Феррари»);
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»);
13. Эстебан Окон («Хаас»);
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»);
15. Джек Дуэн («Альпин»);
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);
17. Лиам Лоусон («Ред Булл»);
18. Оливер Берман («Хаас»);
19. Карлос Сайнс («Уильямс»);
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).