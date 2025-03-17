The Race назвал лучшего пилота Гран-при Австралии, Хэмилтон — 12-й

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Издание The Race представило свой рейтинг выступлений пилотов Формулы-1 на Гран-при Австралии, состоявшемся на минувших выходных в Мельбурне.

Рейтинг лучших пилотов Гран-при Австралии по версии The Race:

1. Алекс Албон («Уильямс»);

2. Ландо Норрис («Макларен»);

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);

4. Джордж Расселл («Мерседес»);

5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»);

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»);

7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»);

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»);

9. Оскар Пиастри («Макларен»);

10. Пьер Гасли («Альпин»);

11. Шарль Леклер («Феррари»);

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»);

13. Эстебан Окон («Хаас»);

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»);

15. Джек Дуэн («Альпин»);

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);

17. Лиам Лоусон («Ред Булл»);

18. Оливер Берман («Хаас»);

19. Карлос Сайнс («Уильямс»);

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).