Кристиан Хорнер оценил болид «Ред Булл» после Гран-при Австралии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после Гран-при Австралии поделился мнением о болиде австрийской команды.

«Что касается характеристик, то управлять этим автомобилем намного проще, чем RB20. Это даёт нам хорошую платформу для развития машины на протяжении всего сезона. Так что для нас, как мне кажется, это очень хорошее начало марафона», — приводит слова Хорнера GPblog.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал второй результат на Гран-при Австралии. Его напарник Лиам Лоусон не смог добраться до финиша, вылетев в стену. Победу одержал Ландо Норрис из «Макларена».

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