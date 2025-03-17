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Хельмут Марко обозначил срок, когда «Ред Булл» выйдет на уровень «Макларена»

Хельмут Марко обозначил срок, когда «Ред Булл» выйдет на уровень «Макларена»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что примерно через три-пять Гран-при австрийская команда сможет решить все проблемные моменты с болидом.

«Мы знаем о проблемах с машиной и усердно работаем над ними. Будем надеяться, что через три-пять гонок мы сможем справиться с этим вопросом и машина будет на таком же уровне, что и у «Макларена», — приводит слова Марко издание F1oversteer со ссылкой на его выступление на Servus TV.

Ранее Хельмут прокомментировал реакцию пилота команды «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара после схода на Гран-при Австралии.

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