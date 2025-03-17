Оруджев: думал, что примерно так и будет — Леклер будет укатывать Хэмилтона

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о дебюте Льюиса Хэмилтона за «Феррари».

«Я думал, что примерно так и будет — что Шарль его будет укатывать. Но они были ближе друг к другу, чем я думал! Думаю, прессе надо меньше раздувать истории про «тесты с полными баками», «в Бахрейне «Скудерия» скрывала свою скорость» и всё в таком духе. Когда все вокруг об этом говорят, это давление на команду. Плюс когда реальность не соответствует ожиданиям, а вокруг все говорят об ожиданиях, то ситуация будет усугубляться. В итоге имеем то, что имеем, а имеем то, что и обычно в последние несколько лет!» – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане: