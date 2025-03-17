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Гарик Сукачёв выступит на фестивале GARAGE FEST Игора Драйв – 2025

Гарик Сукачёв выступит на фестивале GARAGE FEST Игора Драйв – 2025
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Легенда русского рока Гарик Сукачёв примет участие в грядущем GARAGE FEST Игора Драйв. Масштабный автомобильный фестиваль, вобравший в себя дух скорости, драйва и живой музыки, пройдёт 26–27 июля на автодроме «Игора Драйв». Спортивный портал «Чемпионат» является официальным информационным партнером фестиваля.

«Рок-н-ролл — это дух свободы, а свобода — это дорога! Куда она ведет? Туда, где любят жизнь и не боятся идти ва-банк!» — сказал Сукачёв, чье имя давно стало символом искренности и бунтарства. Его концерт, запланированный на 27 июля, обещает стать рок-кульминацией фестиваля.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

В рамках фестиваля также пройдут гонка на выносливость REC «Игора Драйв» 4 часа, соревнования по дрифту RDS Open, выставка редких автомобилей «Автокультура», соревнования «Формула Студент», выставка дрэгстеров и промодов.

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