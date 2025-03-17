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Егор Оруджев высказался о применении «Маклареном» командной тактики

Егор Оруджев высказался о применении «Маклареном» командной тактики
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о командной тактике «Макларена» в гонке Гран-при Австралии.

«Был ли прав «Макларен», когда временно запретил Пиастри атаковать Норриса? Сложно сказать. С одной стороны, это первая гонка сезона — зачем уже использовать команды. С другой стороны, условия трассы сложные, и ещё накапливается, что весь прошлый год их упрекали — чего вы боретесь, вы чемпионат упускаете. Я надеюсь, что запрет появился просто из-за сложных условий на трассе и что потом мы увидим борьбу пилотов «Макларена», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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