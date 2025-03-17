Оруджев: не верю, что Антонелли будет объезжать Расселла. Не понимал хайпа вокруг Кими

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о 18-летнем гонщике «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Что сказал бы про Антонелли? Там, где и должен быть. За гонку жирный плюс, за квалификацию минус. Я не верю в то, что он будет объезжать Джорджа. Исхожу из того, что видел своими глазами в молодёжках. Всего хайпа вокруг него не понимал. Сейчас разговоров меньше, и он выполняют свою работу как надо. Я могу и ошибаться, так что посмотрим», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, по итогам Гран-при Австралии Антонелли был четвёртым, а его напарник Джордж Расселл – третьим. Победу добыл Ландо Норрис из «Макларена».

В «Мерседесе» показали шлем Антонелли на дебютный сезон: