Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев: не верю, что Антонелли будет объезжать Расселла. Не понимал хайпа вокруг Кими

Оруджев: не верю, что Антонелли будет объезжать Расселла. Не понимал хайпа вокруг Кими
,
Аудио-версия:
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о 18-летнем гонщике «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Что сказал бы про Антонелли? Там, где и должен быть. За гонку жирный плюс, за квалификацию минус. Я не верю в то, что он будет объезжать Джорджа. Исхожу из того, что видел своими глазами в молодёжках. Всего хайпа вокруг него не понимал. Сейчас разговоров меньше, и он выполняют свою работу как надо. Я могу и ошибаться, так что посмотрим», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, по итогам Гран-при Австралии Антонелли был четвёртым, а его напарник Джордж Расселл – третьим. Победу добыл Ландо Норрис из «Макларена».

Материалы по теме
Есть ли шанс у соперников «Макларена» и кто ошибся грубее всех? Разбор Гран-при Австралии
Эксклюзив
Есть ли шанс у соперников «Макларена» и кто ошибся грубее всех? Разбор Гран-при Австралии

В «Мерседесе» показали шлем Антонелли на дебютный сезон:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android