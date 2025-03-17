Браун прояснил позицию «Макларена» по борьбе между Норрисом и Пиастри после ГП Австралии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что гонщики команды Оскар Пиастри и Ландо Норрис могут бороться друг с другом. Ранее во время Гран-при Австралии Пиастри, который тогда был вторым, попросили удерживать позицию позади Норриса. Незадолго до этапа в Мельбурне Ландо признавался, что волен бороться с Оскаром.

«Мы просто придержали его, пока преодолевали плотный трафик. Мы должны были убедиться, что оба справятся. Они могли свободно бороться. На самом деле, как только мы разделались с этим, Оскар попал колесом в гравий, что было чем-то вроде: «Ух, ладно, они не так близки друг к другу». Они вольны сражаться, но я знал, что буду грызть ногти до конца гонки», – приводит слова Брауна RaceFans со ссылкой Channel 4.

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