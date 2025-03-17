ФИА намерена ужесточить борьбу с «мини-DRS» на Гран-при Китая — Autoracer

Международная автомобильная федерация (ФИА) намерена детальнее изучить момент с соблюдением выполнения своей директивы относительно работы так называемой пассивной системы DRS. Как информирует Autoracer, после Гран-при Австралии команды получили новое распоряжение относительно «мини-DRS», которое вступит в силу уже на Гран-при Китая – втором этапе нынешнего сезона.

Отмечается, что если раньше при испытаниях допускалось возникновение щели между закрылком DRS и основной плоскостью крыла не более чем в 2 мм, то теперь – только 0,5 мм.

При этом Autoracer подчёркивает, что ФИА предприняла этот шаг не против какой-либо конкретной команды, а, скорее, в рамках борьбы со всеобщей проблемой злоупотребления с «мини-DRS».

Напомним, директива о намерении ужесточить проверку передних крыльев на предмет гибкости была принята на последнем заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту.

Гран-при Китая состоится с 21 по 23 марта.

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