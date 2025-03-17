Оруджев — о тактике «Феррари»: не понимаю, как это происходит. Зачем оставлять пилотов?

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал решение «Феррари» не торопиться с переходом на дождевые шины в гонке Гран-при Австралии.

«Если честно, я не очень понимаю, как это происходит. Они же видят сектора Норриса, который переобулся раньше всех. Зачем оставлять пилотов на трассе? Скорее ошибка. Говорили же про дождь третьего уровня. Это сильный дождь, ты его не проедешь на сликах, ну или по крайней мере очень много проиграешь. Плюс сохнет трасса не за один круг», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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