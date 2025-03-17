Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Что вообще происходит?» Уиндзор высказался о дебютном Гран-при Хэмилтона за «Феррари»

«Что вообще происходит?» Уиндзор высказался о дебютном Гран-при Хэмилтона за «Феррари»
Комментарии

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о выступлении новичка «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Честно говоря, для пилота «Феррари» должно быть досадно позволить себе остаться позади Александера Албона на «Уильямсе». Я был немного удивлён, что Льюис придерживался довольно догматичного подхода во время общения по радио. Уверен, на пит-уолле думали: «Что вообще происходит, почему он не может его обогнать?» — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Напомним, Хэмилтон в Мельбурне финишировал 10-м, а Александер Албон из «Уильямса» был пятым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Оруджев: думал, что примерно так и будет — Леклер будет укатывать Хэмилтона

Хэмилтон подарил 3000 копий картины сотрудникам «Мерседеса»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android