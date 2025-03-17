«Что вообще происходит?» Уиндзор высказался о дебютном Гран-при Хэмилтона за «Феррари»
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о выступлении новичка «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Австралии.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
«Честно говоря, для пилота «Феррари» должно быть досадно позволить себе остаться позади Александера Албона на «Уильямсе». Я был немного удивлён, что Льюис придерживался довольно догматичного подхода во время общения по радио. Уверен, на пит-уолле думали: «Что вообще происходит, почему он не может его обогнать?» — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.
Напомним, Хэмилтон в Мельбурне финишировал 10-м, а Александер Албон из «Уильямса» был пятым.
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