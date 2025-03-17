В Renault переиздали культовую машину 1980-х в виде электрического «мини-суперкара»

Компания Renault официально представила серийную версию хетчбэка 5 Turbo 3E — электрическое переиздание спроектированного в 1980-х для ралли Renault 5 Turbo. Эта новинка знаменует собой появление нового класса автомобилей — «мини-суперкаров», гласит официальный пресс-релиз Renault.

Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Концепт хот-хэтча Renault 5 Turbo 3E был представлен в декабре 2024 года. Тогда говорилось о том, что электромобиль получит 500 лошадиных сил, но на деле пара моторов генерирует чуть больше — 544 л. с. (400 кВт). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а его максимальная скорость — 270 км/ч.

Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Renault 5 Turbo 3E построен на уникальной платформе и позиционируется как промежуточный вариант между городским Renault 5 E-Tech и спортивной моделью Alpine A290. Запас хода заявлен на уровне 400 км. Отмечается, что зарядка батареи с 15% до 80% занимает 15 минут.

Интерьер Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Автомобиль будет выпущен ограниченной серией в 1980 экземпляров. Первые владельцы получат автомобиль в 2027 году.

Напомним, в январе стало известно о том, что электрический хетчбэк Renault 5 E-Tech признан «Автомобилем года» в Европе.