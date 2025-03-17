Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о работе «Макларена» с шинами: могут давить, будто завтра не наступит никогда

Вольф — о работе «Макларена» с шинами: могут давить, будто завтра не наступит никогда
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении «Макларена» на первом этапе нынешнего сезона – Гран-при Австралии.

«С точки зрения болельщиков, это впечатляет, но нам как соперникам нужно использовать всё, что есть в нашем арсенале, чтобы просто попытаться угнаться за ними, потому что, когда они на трассе, достать их невозможно.
Они просто очень хороши в работе с шинами. Можно атаковать и продержаться круг или два. Если выпасть из рабочего окна, шины перегреются. Но «Макларен» может давить, давить, давить, как будто завтра не наступит никогда», — приводит слова Вольфа GPblog.

Напомним, пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем Гран-при Австралии. Ещё один пилот британской команды Оскар Пиастри был девятым.

Материалы по теме
Есть ли шанс у соперников «Макларена» и кто ошибся грубее всех? Разбор Гран-при Австралии
Эксклюзив
Есть ли шанс у соперников «Макларена» и кто ошибся грубее всех? Разбор Гран-при Австралии

«Макларен» продемонстрировал звук двигателя болида 2025 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android