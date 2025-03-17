Вольф — о работе «Макларена» с шинами: могут давить, будто завтра не наступит никогда

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении «Макларена» на первом этапе нынешнего сезона – Гран-при Австралии.

«С точки зрения болельщиков, это впечатляет, но нам как соперникам нужно использовать всё, что есть в нашем арсенале, чтобы просто попытаться угнаться за ними, потому что, когда они на трассе, достать их невозможно.

Они просто очень хороши в работе с шинами. Можно атаковать и продержаться круг или два. Если выпасть из рабочего окна, шины перегреются. Но «Макларен» может давить, давить, давить, как будто завтра не наступит никогда», — приводит слова Вольфа GPblog.

Напомним, пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем Гран-при Австралии. Ещё один пилот британской команды Оскар Пиастри был девятым.

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