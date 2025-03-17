Нико Хюлькенберг обладает уникальной серией на Гран-при Австралии
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37-летний немецкий гонщик Формулы-1, выступающий за коллектив «Кик-Заубер», Нико Хюлькенберг является обладателем уникальной серии финишей в очках на Гран-при Австралии.
Хюлькенберг по итогам Гран-при Австралии — 2025 финишировал на седьмом месте, что стало для немца шестым разом, когда он заканчивает гонку в Мельбурне на этой позиции.
Первый раз он приехал на этой позиции по итогам гонки в 2015 году, когда выступал за «Форс Индию». В 2016-м вновь закончил седьмым. В 2018-м и 2019-м, будучи гонщиком «Рено», он вновь финишировал седьмым. На Гран-при 2023 года за рулём «Хааса» Нико также закончил заезд на седьмой строчке.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
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