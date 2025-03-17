В «Альпин» признали вину из-за сильного давления общественности на Джека Дуэна

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс признал, что коллектив сам виноват в том, что вокруг пилота Джека Дуэна создалось такое давление.

«Я думаю, будет справедливо сказать, что мы наделали много шума в межсезонье. Будучи открытыми для новых пилотов, мы поставили Джека не в лучшее положение.

Но, с другой стороны, у нас есть обязанности как у команды, которые мы должны выполнять, поскольку у нас есть 900 человек, зависящих от нас в том, что касается правильного выбора стратегии коллектива, и, на мой взгляд, здесь многое зависит и от обстоятельств, не так ли?

Так как чемпионат сейчас в процессе изменения правил, у нас теперь есть четыре резервных гонщика. Как команда мы должны это сделать, потому что нам необходимо выбрать верный курс на будущее. Но я ему сочувствую, потому что, в конце концов, вероятно, весь этот шум возник из-за того, что мы сделали», — приводит слова Оукса издание Racingnews365.