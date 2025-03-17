Вассёр — о разногласиях между Хэмилтоном и инженером: нужно понять, что необходимо Льюису

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу возникших разногласий между семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном и его инженером Рикардо Адами на Гран-при Австралии.

«Это была всего первая наша гонка, так что мы в любом случае смогли хорошо поработать и лучше узнать друг друга. Конечно, это была непростая гонка, стратегия была сложной, и нам нужно найти лучший способ взаимодействия между пилотом и мостиком, но мы извлечём уроки из гонки, это не проблема.

Нам нужно улучшить коммуникацию, понять, что нужно Льюису от общения со своим инженером, и только в этой ситуации мы сможем справиться с возникшими вопросами. На следующей неделе мы будем намного лучше», — приводит слова Вассёра издание ESPN.