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В ФИА объяснили, почему резко ужесточили проверки задних антикрыльев в Формуле-1

В ФИА объяснили, почему резко ужесточили проверки задних антикрыльев в Формуле-1
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В Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему резко ужесточили проверки задних антикрыльев в Формуле-1.

«Как сообщалось ранее, в период после окончания сезона 2024 года и началом сезона 2025 года ФИА воспользовалась полномочиями, предоставленными ей в соответствии со статьёй 3.15.1 Технического регламента, для проведения новых и более сложных испытаний, начиная с Гран-при Испании, для проверки гибкости переднего крыла, заднего антикрыла и балки заднего антикрыла.

Кроме того, ФИА обратилась к командам с просьбой использовать камеры во время свободных заездов, чтобы отслеживать деформации элементов болидов на трассе во время Гран-при Австралии. Проанализировав видеозаписи деформаций заднего антикрыла в сочетании со статическими отклонениями, измеренными в боксах ФИА в Мельбурне, ФИА пришла к выводу, что существуют достаточные основания для проведения более жёстких испытаний верхнего заднего антикрыла на предстоящем Гран-при Китая.

Более конкретно, в статье 3.15.17, введённой в действие в 2025 году, говорится, что, если на обе оконечности основной плоскости заднего антикрыла действует вертикальная нагрузка весом 75 кг, расстояние между основной плоскостью и закрылком (также известное как «зазор») не должно изменяться более чем на 2 мм.

Начиная с предстоящего Гран-при в Шанхае, это ограничение будет снижено до 0,5 мм. Из-за короткого времени между уведомлением и до начала уикенда в Шанхае к этому новому ограничению будет добавлено временное ограничение в 0,25 мм. Команды были проинформированы об этом рано утром в понедельник, 17 марта.

ФИА хотела бы дополнительно подтвердить, что во время соревнований в Мельбурне все автомобили были протестированы на соответствие требованиям статьи 3.15.17 и были признаны соответствующими правилам», — говорится в заявлении.

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