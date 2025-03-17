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Льюис Хэмилтон стал одним из худших дебютантов «Феррари» в XXI веке

Льюис Хэмилтон стал одним из худших дебютантов «Феррари» в XXI веке
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал одним из худших дебютантов в составе «Феррари» в XXI веке, заняв 10-е место на Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

Результаты гонщиков «Феррари» в дебютном Гран-при в XXI веке:

1. Кими Райкконен (2007 год) — победа на Гран-при Австралии.
2. Фернандо Алонсо (2010) — победа на Гран-при Бахрейна и дубль — Фелипе Масса финишировал вторым.
3. Рубенс Баррикелло (2000) — второе место на Гран-при Австралии и победный дубль, так как Михаэль Шумахер приехал первым.
4. Себастьян Феттель (2015) — третий в Австралии.
5. Шарль Леклер (2019) — пятое место в Австралии.
6. Оливер Берман (2024) — седьмой на Гран-при Саудовской Аравии. Гонка в Аравии была не дебютной в сезоне, но Берман вышел на замену Карлосу Сайнсу, которому удаляли аппендикс, и считается дебютантом.
7. Карлос Сайнс (2021) — восьмой на Гран-при Бахрейна.
8. Джанкарло Физикелла (2009) — девятое место на Гран-при Италии 2009 года. Заменил Фелипе Массу из-за полученной травмы в Венгрии.
9. Фелипе Масса (2006) — девятый в Бахрейне.
9. Льюис Хэмилтон (2025) — 10-е место в Австралии.
10. Лука Бадоер (2009) — 17-е место на Гран-при Европы.

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