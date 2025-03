Экс-ведущие Top Gear и Grand Tour воссоединятся в новом автомобильном шоу

Платформа Prime Video анонсировала выход первого эпизода нового автомобильного шоу, ведущими которого станут Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, прославившиеся успехом передач Top Gear и Grand Tour, сообщает The Independent.

Передача будет называться The Not Very Grand Tour («Не очень Grand Tour» или «Не очень грандиозный тур» — англ.), а её первый эпизод — The Glory and The Power («Слава и мощь» — англ.) — выйдет 18 апреля. В описании серии на сайте Британского совета по классификации фильмов сказано, что это «комедийная документальная лента об автомобилях, которая рассказывает историю двигателя внутреннего сгорания и оглядывается на прошлые приключения и тест-драйвы».

Кларксон, Хаммонд и Мэй прославились в годы работы в передаче Top Gear на телеканале BBC. В 2015 году Джереми Кларксон после драки с помощником продюсера ушёл из шоу, после чего вместе с коллегами начал выпускать The Grand Tour. Шоу Top Gear продолжилось с новым составом ведущих, однако было закрыто в 2024-м. Тогда сообщалось, что трио прекратило совместную работу.